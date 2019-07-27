В Харькове патрульные наехали на женщину с ребенком на пешеходном переходе

Мальчика и женщину пришлось госпитализировать.
В Харькове на перекрестке проспектов Петра Григоренко - Героев Сталинграда произошло ДТП с участием служебного автомобиля патрульной полиции.
"Предварительно установлено, что автомобиль Toyota Prius двигался по проспекту Героев Сталинграда. Осуществляя поворот в направлении проспекта Петра Григоренко на пешеходном переходе автомобиль совершил наезд на женщину. Рядом с 59-летней гражданкой шел 3-летний мальчик", - сказано в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области.
У женщины прибывшие на место врачи диагностировали ссадины колен, а у мальчика - повреждение мягких тканей. Обоих госпитализировали.
Все обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа. По указанному факту инициировано служебное расследование.
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