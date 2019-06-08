Начальник полиции сбил ребенка: появилось видео первых минут после ДТП в Конотопе

В Конотопе авто начальника полиции сбило ребенка, сообщил мэр города / facebook.com/Semenikhin

Появилось видео первых минут после резонансного ДТП в Конотопе Сумской области, где автомобиль начальника полиции на пешеходном переходе сбил 10-летнего мальчика. После аварии ребенку сделали операцию и удалили селезенку.

На видео видно, как ребенок лежит на проезжей части, рядом находятся четверо мужчин.

По словам очевидцев, мальчика сбило авто, когда тот перебегал дорогу вне пешеходного перехода. А вот мэр Конотопа Артем Семенихин в подписи к видео заявил, что машина сбила ребенка на пешеходном переходе, просто на кадрах не видно этого перехода.

Семенихин уже жаловался голове полиции на этого горе-водителя. По его словам, стиль вождения мужчины "выходит за пределы самого отчаянного воображения".

Ранее, вечером 7 июня, в Херсоне полицейский на личном авто сбил двух пешеходов. Пострадавшие находятся в больнице.

Напомним, 3 июня под Киевом патрульные на пешеходном переходе сбили ребенка. Наказанием для нарушителей стал строгий выговор.