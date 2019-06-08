В Конотопе авто "шишки" из полиции сбило мальчика, ребенок лишился селезенки

В Конотопе авто начальника полиции сбило ребенка, сообщил мэр города / facebook.com/Semenikhin

В пятницу вечером, 7 июня, в Конотопе Сумской области автомобиль начальника полиции на пешеходном переходе сбил 10-летнего мальчика.

После ДТП ребенку сделали операцию и удалили селезенку, написал мэр Конотопа Артем Семенихин в Facebook.

По словам чиновника, после операции состояние пострадавшего было стабильным.

"...Операция завершена. Пришлось удалить селезенку. Сейчас делают КТ (компьютерная томография — Ред.) головного мозга специалисты из города Сумы. Молимся за ребенка...", — отметил глава города.

Негайно репост! Щойно в центрі Конотопа автомобіль начальника поліції міста, на великій швидкості на пішохідному переході збив дитину, хлопчика 10-ти років!!! Дитина у вкрай важкому стані в реанімації, зараз йде операція. Викликали санавіацію. Чи був особисто начальник поліції за кермом, чи його водій - поки невідомо. #Безкарність_вбиває Опубліковано Артем Семеніхін - міський голова Конотопа Пʼятниця, 7 червня 2019 р.

В Конотопе авария произошла по улице Успенско-Троицкая около 18:30, за рулем был полицейский, он вызвал ребенку скорую помощь, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Сумщине.

Водителя авто задержали, а в отношении начальника Конотопского отделения полиции начата служебная проверка, он отстранен от исполнения служебных обязанностей.

"Водителю-полицейскому, который совершил наезд на ребенка, объявлено о подозрении за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия — ч. 2 ст. 286 УК", — отметили в ведомстве.

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий Кирилл Тлявов получил пулевое ранение головы, у ребенка был поврежден головной мозг. Позже СМИ писали, что в мальчика стреляли пьяные полицейские. Вечером 3 июня мальчик скончался в больнице.

На следующий день — 4 июня — в Киеве Голосеевский райсуд решил взять под стражу на 60 дней без возможности внесения залога двух подозреваемых в убийстве ребенка: 42-летнего Владимира Петровца и 31-летнего Ивана Приходько.