В Конотопе авто "шишки" из полиции сбило мальчика, ребенок лишился селезенки

8 июня 2019, 07:30

Начальника Конотопского отделения полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей.

В Конотопе авто начальника полиции сбило ребенка, сообщил мэр города
В Конотопе авто начальника полиции сбило ребенка, сообщил мэр города / facebook.com/Semenikhin

В пятницу вечером, 7 июня, в Конотопе Сумской области автомобиль начальника полиции на пешеходном переходе сбил 10-летнего мальчика.

После ДТП ребенку сделали операцию и удалили селезенку, написал мэр Конотопа Артем Семенихин в Facebook.

По словам чиновника, после операции состояние пострадавшего было стабильным.

"...Операция завершена. Пришлось удалить селезенку. Сейчас делают КТ (компьютерная томография — Ред.) головного мозга специалисты из города Сумы. Молимся за ребенка...", — отметил глава города.

Негайно репост! Щойно в центрі Конотопа автомобіль начальника поліції міста, на великій швидкості на пішохідному переході збив дитину, хлопчика 10-ти років!!! Дитина у вкрай важкому стані в реанімації, зараз йде операція. Викликали санавіацію. Чи був особисто начальник поліції за кермом, чи його водій - поки невідомо. #Безкарність_вбиває

Опубліковано Артем Семеніхін - міський голова Конотопа Пʼятниця, 7 червня 2019 р.

В Конотопе авария произошла по улице Успенско-Троицкая около 18:30, за рулем был полицейский, он вызвал ребенку скорую помощь, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Сумщине. 

Водителя авто задержали, а в отношении начальника Конотопского отделения полиции начата служебная проверка, он отстранен от исполнения служебных обязанностей. 

"Водителю-полицейскому, который совершил наезд на ребенка, объявлено о подозрении за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия — ч. 2 ст. 286 УК", — отметили в ведомстве.

  • В Конотопе авто начальника полиции сбило ребенка, сообщил мэр города facebook.com/Semenikhin
  • В Конотопе авто начальника полиции сбило ребенка, сообщил мэр города facebook.com/Semenikhin
  • В Конотопе авто начальника полиции сбило ребенка, сообщил мэр города facebook.com/Semenikhin

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий Кирилл Тлявов получил пулевое ранение головы, у ребенка был поврежден головной мозг. Позже СМИ писали, что в мальчика стреляли пьяные полицейские. Вечером 3 июня мальчик скончался в больнице.

На следующий день — 4 июня — в Киеве Голосеевский райсуд решил взять под стражу на 60 дней без возможности внесения залога двух подозреваемых в убийстве ребенка: 42-летнего Владимира Петровца и 31-летнего Ивана Приходько.

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ДТП авария мальчик ребенок переход полиция наезд Конотоп новости Украины Артем Семенихин
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