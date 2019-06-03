Под Киевом патрульные на пешеходном переходе сбили ребенка: опубликовано видео

Патрульный автомобиль сбил ребенка / Фото: facebook.com/Патрульная полиция Борисполя

В городе Борисполь Киевской области автомобиль патрульной полиции совершил наезд на ребенка на пешеходном переходе.

"Находясь за рулем служебного автомобиля Toyota Prius, патрульный полицейский, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, на котором находились пешеходы, не сбавил скорость, не остановился, чтобы отдать предпочтение пешеходам, чем нарушил Правила дорожного движения и совершил наезд на мальчика", - сказано в сообщении полиции в Facebook.

Инцидент произошел 17 мая около 17:00 на улице Шевченко в городе Борисполь. Мальчик с самокатом переходил проезжую часть на зебре на нерегулируемом пешеходном переходе. Автомобиль патрульных в это время двигался по дороге и не остановился, чтобы пропустить ребенка.

На распространенном в Сети видео видно, что после столкновения с автомобилем мальчик упал на асфальт. К счастью, скорость автомобиля была небольшой и сильного удара удалось избежать. Ребенок самостоятельно поднялся, смог двигаться дальше и отделался испугом.

В полиции данный инцидент был расследован и патрульному, который был за рулем служебного автомобиля, вынесено строгий выговор.

"22 мая к патрульному полицейскому, который находился за рулем служебного авто, за совершение дисциплинарного проступка применено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора", — сказано в сообщении полиции.

Видео стало "пропадать" со страниц разных групп в Интернете! Оставлю его у себя на странице, для тех кто все еще верить в успех реформы полиции! Опубликовано Александр Куницкий Понедельник, 3 июня 2019 г.

Напомним, во Львове водитель на автомобиле Skoda на пешеходном переходе сбил двух детей.