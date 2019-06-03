Под Киевом патрульные на пешеходном переходе сбили ребенка: опубликовано видео

Наказанием для нарушителей стал строгий выговор.
В городе Борисполь Киевской области автомобиль патрульной полиции совершил наезд на ребенка на пешеходном переходе.
"Находясь за рулем служебного автомобиля Toyota Prius, патрульный полицейский, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, на котором находились пешеходы, не сбавил скорость, не остановился, чтобы отдать предпочтение пешеходам, чем нарушил Правила дорожного движения и совершил наезд на мальчика", - сказано в сообщении полиции в Facebook.
Инцидент произошел 17 мая около 17:00 на улице Шевченко в городе Борисполь. Мальчик с самокатом переходил проезжую часть на зебре на нерегулируемом пешеходном переходе. Автомобиль патрульных в это время двигался по дороге и не остановился, чтобы пропустить ребенка.
На распространенном в Сети видео видно, что после столкновения с автомобилем мальчик упал на асфальт. К счастью, скорость автомобиля была небольшой и сильного удара удалось избежать. Ребенок самостоятельно поднялся, смог двигаться дальше и отделался испугом.
В полиции данный инцидент был расследован и патрульному, который был за рулем служебного автомобиля, вынесено строгий выговор.
"22 мая к патрульному полицейскому, который находился за рулем служебного авто, за совершение дисциплинарного проступка применено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора", — сказано в сообщении полиции.
Видео стало "пропадать" со страниц разных групп в Интернете! Оставлю его у себя на странице, для тех кто все еще верить в успех реформы полиции!Опубликовано Александр Куницкий Понедельник, 3 июня 2019 г.
Напомним, во Львове водитель на автомобиле Skoda на пешеходном переходе сбил двух детей.