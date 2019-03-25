"Перепутала педали": в Днепре авто сбило двух девочек, опубликованы фото

В Киеве машина сбила двух 13-летних девочек / facebook.com/Алексей Митин

В воскресенье, 24 марта, в Днепре возле одного из кафе автомобиль сбил двух девочек-подростков, пострадавших увезла скорая помощь.

Девочек у кафе "Шоколад" сбила девушка, перепутавшая педали, сообщила в Facebook Камилла Дунаева, дочь которой якобы учится с пострадавшими в одной школе, со ссылкой на свидетелей.

По данным женщины, пострадавшим по 13-14 лет, до ДТП они стояли на тротуаре возле входа на летнюю площадку кафе и не видели, как в них влетела машина сзади.

"Хорошо, что бордюр высокий и видно затормозило авто. За рулем была девушка, как говорят свидетели, она недавно за рулем и перепутала педали. В авто находился маленький ребенок годика полтора…", — отметила Дунаева.

В Киеве машина сбила двух 13-летних девочек / facebook.com/groups/pravdakosiora

Администратор группы Правда Косиора в Facebook Владимир Админ сообщил, что в результате аварии пострадали 13-летние Настя Митина и Настя Петровская. "…у одной — перелом ноги, у второй — сотрясение. У обеих — ушибы. Водитель признала свою вину", — отметил он.

Админ добавил, что отец одной из девочек — Алексей Митин — показал фотографии пострадавших после ДТП.

В Киеве авто сбило двух 13-летних девочек / facebook.com/Алексей Митин

Напомним, вечером 21 марта в Киеве возле станции метро Дорогожичи водитель маршрутного автобуса №155 проехал пешеходный переход на красный сигнал светофора и сбил трех пешеходов, пострадавшие были госпитализированы.