"Перепутала педали": в Днепре авто сбило двух девочек, опубликованы фото

25 марта 2019, 15:20

В Днепре водитель машины, которая сбила девочек, якобы признала свою вину.

В Киеве авто сбило двух 13-летних девочек
В Киеве машина сбила двух 13-летних девочек / facebook.com/Алексей Митин

В воскресенье, 24 марта, в Днепре возле одного из кафе автомобиль сбил двух девочек-подростков, пострадавших увезла скорая помощь.

Девочек у кафе "Шоколад" сбила девушка, перепутавшая педали, сообщила в Facebook Камилла Дунаева, дочь которой якобы учится с пострадавшими в одной школе, со ссылкой на свидетелей.

По данным женщины, пострадавшим по 13-14 лет, до ДТП они стояли на тротуаре возле входа на летнюю площадку кафе и не видели, как в них влетела машина сзади. 

"Хорошо, что бордюр высокий и видно затормозило авто. За рулем была девушка, как говорят свидетели, она недавно за рулем и перепутала педали. В авто находился маленький ребенок годика полтора…", — отметила Дунаева.

В Киеве авто сбило двух 13-летних девочек
В Киеве машина сбила двух 13-летних девочек / facebook.com/groups/pravdakosiora

Администратор группы Правда Косиора в Facebook Владимир Админ сообщил, что в результате аварии пострадали 13-летние Настя Митина и Настя Петровская. "…у одной — перелом ноги, у второй — сотрясение. У обеих — ушибы. Водитель признала свою вину", — отметил он. 

Админ добавил, что отец одной из девочек — Алексей Митин — показал фотографии пострадавших после ДТП.

В Киеве машина сбила двух 13-летних девочек
В Киеве авто сбило двух 13-летних девочек / facebook.com/Алексей Митин

Напомним, вечером 21 марта в Киеве возле станции метро Дорогожичи водитель маршрутного автобуса №155 проехал пешеходный переход на красный сигнал светофора и сбил трех пешеходов, пострадавшие были госпитализированы.

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Днепр ДТП авария девочки сбила
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