Во Львове иномарка на переходе сбила детей, опубликованы фото с места ДТП

Во Львове легковушка на переходе сбила двух детей, пострадавшие попали в больницу / фото: kpravda.com

Во вторник, 26 марта, во Львове водитель на автомобиле Skoda на пешеходном переходе сбил двух детей.

Авария произошла на ул. Научной возле лицея №45, пострадали мальчик и девочка, сообщает Варта-1 со ссылкой на корреспондента.

Издание добавило, что на вид пострадавшим 14-15 лет, их госпитализировали для осмотра.

После ДТП водитель иномарки не скрылся. По его словам, он не заметил детей, которые переходили дорогу.

Напомним, вечером 20 марта во Львове на ул. Величковского маршрутный автобус наехал на 10-летнюю местную жительницу, пострадавшая получила травмы и скончалась на месте происшествия.