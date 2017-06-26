На Житомирщине пьяный водитель сбил двух детей, оди из них погиб

В результате аварии погиб семилетний мальчик, а трехлетний — доставлен в больницу.
В результате аварии старший ребенок от полученных травм скончался в больнице, а младший – госпитализирован в областную детскую больницу, сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.
"46-летний частный предприниматель, управляя в нетрезвом состоянии автомобилем Volkswagen LT, превысил скорость и совершил наезд на деревянные бревна на обочине дороги. Затем наехал на двух детей, 2010 и 2014 г.р., которые двигались вдоль дороги", — говорится в сообщении.
Правоохранители задержали водителя микроавтобуса.
По данным СМИ, в крови у 46-летнего частного предпринимателя обнаружили 2,2 промилле алкоголя.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Виновнику ДТП грозит от трех до восьми лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Житомирской области один подросток погиб, двое получили травмы, прыгнув с товарного поезда во время движения.
Видео: ТСН