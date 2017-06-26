На Житомирщине пьяный водитель сбил двух детей, оди из них погиб

На Житомирщине в пгт Народичи на улице Ярослава Мудрого пьяный водитель микроавтобуса Volkswagen LT- 45" сбил двух мальчиков семи и трех лет.

В результате аварии старший ребенок от полученных травм скончался в больнице, а младший – госпитализирован в областную детскую больницу, сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

"46-летний частный предприниматель, управляя в нетрезвом состоянии автомобилем Volkswagen LT, превысил скорость и совершил наезд на деревянные бревна на обочине дороги. Затем наехал на двух детей, 2010 и 2014 г.р., которые двигались вдоль дороги", — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали водителя микроавтобуса.

По данным СМИ, в крови у 46-летнего частного предпринимателя обнаружили 2,2 промилле алкоголя.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Виновнику ДТП грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Житомирской области один подросток погиб, двое получили травмы, прыгнув с товарного поезда во время движения.

Видео: ТСН