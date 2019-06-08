Херсонский коп сбил двух пешеходов / lg.npu.gov.ua

Вечером 7 июня в Херсоне полицейский на личном авто сбил двух пешеходов.

"Полицейский сообщил, что на территории Днепровского района, находясь вне службы на личном автомобиле, совершил наезд на двух пешеходов, которые в темное время суток переходили проезжую часть на участке дороги по ул. Ильи Кулика", – сообщает Единый центр 102 полиции Херсонской области.

Пострадавшие находятся в больнице, но их жизни ничего не угрожает.

На данный момент завели дело по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". При этом признаков алкогольного опьянения у копа предварительная экспертиза не выявила.

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