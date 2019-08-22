У Зеленского рассказали, кто из министров сохранит портфели

Консультации относительно нового состава Кабмина продолжаются / УНИАН

Новоизбранный депутат от партии Слуга народа Давид Арахамия заявил, что в новом правительстве могут остаться несколько действующих министров. Речь идет о министре финансов Оксане Маркаровой, и.о. главы Минздрава Уляне Супрун и министре внутренних дел Арсене Авакове.

"Вероятность у Маркаровой самая высокая, но есть много других людей, которые обсуждаются. В том числе, Аваков и Супрун. Конкретнее сказать не могу", - заявил Арахамия в эфире телеканала Наш.

В то же время "слуга народа" акцентировал на том, консультации продолжаются, поэтому пока что никто не может сказать точно, кто из министров останется.

"Все, что вам говорят, что 100% вероятность - это неправда", - предупредил он.

Он также сообщил, что в Офисе президента уже определились с министром иностранных дел, однако фамилию называть не стал. По его словам, в ОП пока нет определенности с министром обороны, а список кандидатов еще дополняется.

Напомним, ранее Давид Арахамия сообщил, что нового Премьер-министра Украины изберут в ходе заседания Верховной Рады 29 августа 2019 года. В то же время имя кандидата он не стал озвучивать.