Чужой: какое будущее ждет Авакова в "зеленом" правительстве

Михаил Подоляк

политтехнолог

25 июля 2019, 09:50

Зеленскому предстоит решить непростой вопрос - что делать с министром внутренних дел.

Аваков
Аваков может потерять кресло министра внутренних дел / Фото: mvs.gov.ua

Если с назначением будущих премьер-министра и генпрокурора все понятно - это будут сугубо внутрикомандные тёрки, то с министром внутренних дел все гораздо сложнее. Намного сложнее... 

Как ни странно, именно карьерное будущее Арсена Авакова проявит реальные кулуарные силы и намерения Владимира Зеленского. Несомненно, Аваков - один из ключевых игроков сегодня. И для этого ему, кстати, совсем не нужно активничать медийно или покупать много проходных мест в чужих партийных списках.

Несомненно, он - едва ли не ключевой политический тяжеловес, имеющий абсолютный доступ и к системной информации, и к принятию базовых управленческих решений.

Несомненно, именно он сыграл важнейшую роль в усмирении фальсификационных амбиций Петра Алексеевича и по сути оставил его без малейших шансов.

Читайте такжеНе сопротивляйтесь Зеленскому, или Как старая элита подписала себе смертный приговорТем не менее, Аваков - абсолютный чужак для команды Зеленского. Он непредсказуем и в любой момент может выйти из любых договорённостей. При всём нашем неоднозначном отношении к качеству работы структур МВД, Аваков на сегодняшний день единолично контролируют ключевой силовой орган, который в свою очередь так или иначе тотально контролирует ту же "улицу". А это в свою очередь управляемые эксцессы, публичные скандалы и оперативное давление на оппонентов... 

Казалось бы, все просто. Хочешь навести порядок и взять под свой контроль проблемные точки? Обязательно "заводи" своего человека в МВД. Что сразу уменьшит риски неконтролируемости ключевого силового ведомства. Несколько раскрепостит данное министерство, когда вся управленческая вертикаль заточена не на государство, а на одного большого феодала. А все негативные истории с многочисленными полицейскими фэйлами только в этом случае не будут работать против Зеленского.

Ну и самое важное. Если Аваков почувствует, что Зеленский представляет для него угрозу, то обязательно будет ждать момента, когда Владимир Александрович ослабеет, чтобы "съест" его. Точно также как запросто "съел" Петра Алексеевича. Ради кого-то другого... 

Читайте такжеКак Порошенко будет портить нервы Зеленскому, и почему Вакарчук на самом деле проигралПринципиальный вопрос "что делать?" И он, кстати, не имеет на самом деле простого решения. У Авакова определённые договорённости и с самим Зеленским, и с Коломойским. Более того. он является определённым объединяющим (гарантийным) фактором для той части старой элиты, которая либо нейтрально, либо умеренно/позитивно относится к Зеленскому. И которая гарантирует сейчас своё "неучастие" во всех шатаниях, затеянных радикально обиженной частью new-оппозиции, включая хунвэйбинов Порошенко.

Но оставить Авакова - это значит гарантировать себе внутреннюю нестабильность и властную немонополию. Снятия же Авакова молниеносно приведёт к куда более агрессивной деятельности нынешней оппозиции... И? Впрочем, без контроля над МВД реальной власти в том виде, в котором команда Зеленского себе придумала, точно не будет...

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Владимир Зеленский Арсен Аваков Михаил Подоляк
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