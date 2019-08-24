"Больше некуда тянуть": Зеленский рассказал о двух кандидатах на пост премьера

Владимир Зеленский / president.gov.ua

На сегодня существуют двое кандидатов на пост премьер-министра Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я должен принять это решение на этой неделе, больше некуда тянуть. Скажу честно, что сложность этого решения только в том, что мне нравятся несколько человек. Не скажу кто, скажу, что двое", - сказал он во время приема по случаю Дня Независимости, отвечая на вопрос Левого берега.

Глава государства подчеркнул, что новый премьер должен быть готов к решению проблем в экономике. "Человек должен прийти с моделью, с людьми, со сроками реформ. Это большая глобальная задача", - пояснил Зеленский.

Читайте также"Выживет" только один: в новом Кабмине оставят министра ГройсманаОн рассказал, что кандидат в премьеры должен будет представить людей, которых он хочет видеть среди членов правительства.

"Я не знаю, какие переговоры они ведут, задача показать структуру с людьми и программой. Естественно, они же не могут сказать: я бы хотел Илона Маска на министра инфраструктуры. Мы бы все хотели. Но чтобы мне кого-то предлагать, потому что они понимают, что мы товарищи предметные, наверное, с кем-то поговорить", - сказал президент.

На вопрос, останется ли в новом Кабмине Арсен Аваков, Зеленский ответил: "Не знаю".

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в новом правительстве могут получить портфели двое действующих членов Кабинета министров, в том числе и глава МВД Арсен Аваков.