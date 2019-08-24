Аваков может пойти на повышение в новом правительстве – СМИ

У Авакова намечается карьерный рост / фото: mvs.gov.ua

В новом правительстве могут получить портфели двое действующих членов Кабинета министров, в том числе и глава МВД Арсен Аваков.

Как пишет Украинская правда со ссылкой на свои источники в политсилах, которые прошли в парламент, в последние дни обсуждается примерно такой состав Кабинета министров:

- премьер-министр – Алексей Гончарук, который сейчас занимает должность заместителя главы Офиса президента;

- министр юстиции – Ирина Венедиктова. Она прошла в Верховную Раду 9-го созыва по списку Слуги народа;

- министр финансов – действующий член правительства Оксана Маркарова.

Также также обсуждается возможность назначения Арсена Авакова вице-премьером по силовым вопросам.

Читайте также"Нам очень нужны деньги!": Аваков предложил продавать наркотики в РоссиюВпрочем, собеседники издания уточнили, что это распределение портфелей не окончательное и может измениться.

Напомним, ранее народный депутат Верховной Рады VIII созыва, журналист Сергей Лещенко сообщил, что министр МВД Арсен Аваков может занять должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.