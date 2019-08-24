Аваков может пойти на повышение в новом правительстве – СМИ

Министр МВД может не только остаться в новом правительстве, но и получить новую должность.
В новом правительстве могут получить портфели двое действующих членов Кабинета министров, в том числе и глава МВД Арсен Аваков.
Как пишет Украинская правда со ссылкой на свои источники в политсилах, которые прошли в парламент, в последние дни обсуждается примерно такой состав Кабинета министров:
- премьер-министр – Алексей Гончарук, который сейчас занимает должность заместителя главы Офиса президента;
- министр юстиции – Ирина Венедиктова. Она прошла в Верховную Раду 9-го созыва по списку Слуги народа;
- министр финансов – действующий член правительства Оксана Маркарова.
Также также обсуждается возможность назначения Арсена Авакова вице-премьером по силовым вопросам.
Читайте также"Нам очень нужны деньги!": Аваков предложил продавать наркотики в РоссиюВпрочем, собеседники издания уточнили, что это распределение портфелей не окончательное и может измениться.
Напомним, ранее народный депутат Верховной Рады VIII созыва, журналист Сергей Лещенко сообщил, что министр МВД Арсен Аваков может занять должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.