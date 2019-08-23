Разумков предупредил о проблемах с внедрением сенсорной кнопки в Раде

Внедрение сенсорной кнопки в Раде не предусмотрено законом, заявил Дмитрий Разумков

Внедрение сенсорной кнопки в Верховной Раде не предусмотрено законом, заявил лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков.

"Она сегодня, насколько мне известно, не предусмотрена регламентом Верховной Рады Украины и ее внедрение может вызывать проблемы в принятии решений", - подчеркнул он во время брифинга.

Он также отметил, что система может иметь проблемы с сертификацией, поскольку она храниться более 12 лет и что она не сможет противодействовать неперсональному голосованию.

Разумков добавил, что Слуга народа намерена бороться с неперсональным голосованием путем изменения законодательства, вплоть до введения уголовной ответственности и лишения полномочий депутата.

Напомним, ранее Разумков заявил о планах принять новый закон о лишении народных депутатов мандата за прогулы заседаний Верховной Рады.