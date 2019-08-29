С вещами на выход: Кабмин Гройсмана сложил полномочия

29 августа Рада планирует назначить нового премьер-министра.
Во время первого заседания Верховной Рады 9-го созыва Кабинет министров премьер-министра Владимира Гройсмана сложил полномочия.
Глава правительства сложил полномочия в соответствии с Конституцией Украины.
"Уважаемые народные депутаты, дорогие украинцы, согласно Конституции, я, как премьер-министр Украины, и правительство слагаем свои полномочия перед новоизбранной Верховной радой Украины", - сказал Гройсман.
Народные депутаты приняли отставку правительства. По словам временного главы президии парламента Дмитрия Разумкова, этот Кабмин будет выполнять полномочия правительства до формирования нового Кабинета министров.
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Напомним, 28 августа Владимир Гройсман на своей странице в Facebook выложил видеообращение, в котором сообщил, что свой пост он покидает "с чистой совестью" и оставляет после себя страну, "которая стабильная и развивается".
Как сообщал Главред, президентская партия Слуга народа предлагает избрать новым премьер-министром нынешнего заместителя главы Офиса президента по экономическим вопросам Алексея Гончарука.