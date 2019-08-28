Владимир Гройсман официально сложил полномочия премьер-министра

Владимир Гройсман сложил свои полномочия / facebook.com/volodymyrgroysman

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман официально сложил полномочия.

На своей странице в Facebook он выложил видеообращение, в котором сообщил, что свой пост он покидает "с чистой совестью" и оставляет после себя страну, "которая стабильная и развивается".

"Уже совсем скоро в этот кабинет зайдет новый Премьер, на плечи которого ляжет огромная ответственность - решать, как продолжать строить и развивать страну. Из своего опыта понимаю, как это непросто - принимать решения, от которых зависит жизнь миллионов людей. Поэтому хочу пожелать своему преемнику силы, терпения и удачи. И главное – успеха. С чистой совестью могу сказать, что новое правительство будет принимать страну, и стабильная и развивается. Все, что сделано на сегодняшний день - это результат работы и усилий многих-многих людей, каждый из вас. И я благодарен всем за наше общее неравнодушие, совместную работу, за поддержку и критику, а также за ваше доверие", - отметил Гройсман.

Премьер отметил, что и дальше продолжит служить народу и в общих чертах рассказал, чем будет заниматься.

"Впереди у каждого из нас очень много работы. Будут новые вызовы, новые испытания. Но я верю, как и верил все эти годы: нет таких испытаний, которые бы мы с вами не преодолели. Мое служение Украине не заканчивается сегодня. Я буду продолжать заботиться об успехе нашей великой державы и буду на себя ту роль, которая потребуется, чтобы помочь Украине реализовать в полной мере свой потенциал. От всего сердца хочу поблагодарить каждого из вас!", - подытожил Гройсман.

Отметим, что уже 29 августа во время первого заседания Рады нового созыва украинцы могут получить нового премьер-министра.

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