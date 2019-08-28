СМИ рассказали, как у Зеленского хотят реформировать Кабмин и децентрализацию

Здание Кабмина / УНИАН

В составе Кабмина, который придет на смену правительству Владимира Гройсмана, в результате реформы не останется вице-премьеров как таковых.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном Telegram-канале известной украинской журналистки Сони Кошкиной.

"Это - один из главных дискуссионных вопросов на сегодня. В целом, ЗеКоманда этот институт настроена рубить. Непонятно даже, будет ли просто первый вице, не говоря уже о "простых"", − отмечает журналистка.

Читайте также"Угрозы есть": эксперт рассказал, чего стоит бояться президенту ЗеленскомуКроме того, по ее данным, будет вовсе ликвидировано ведомство, занимающееся децентрализацией.

"Ведомство Геннадия Зубко идет под нож", − подвела итоги Кошкина.

К слову, в Кабмине Владимира Гройсмана работали шестеро вице-премьеров − Степан Кубив, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Владимир Кистион, Вячеслав Кириленко, Павел Розенко и Геннадий Зубко.

Напомним, ранее представители команды Владимира Зеленского рассказали о том, какие министерства и ведомства планируют ликвидировать.