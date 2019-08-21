"Выживет" только один: в новом Кабмине оставят министра Гройсмана

21 августа 2019, 13:49

Остаться шансы есть у всех членов правительства, но пока что определились только с одним министром, сказал Давид Арахамия.

Кабмин
Главу Кабмина планируют назначить 29 августа  / УНИАН

В новом правительстве останется один человек из нынешнего Кабинета министров. Об этом заявил новоизбранный депутат от партии Слуга народа Давид Арахамия.

Подробностей Арахамия не сообщил и фамилию не назвал.

"Кто-то останется (из нынешнего состава Кабмина, – ред.) могу сказать… Кто, не могу сказать. Вы же сами знаете, когда называешь какую-то фамилию, этого человека потом надо жалеть три дня. Я точно знаю, что один человек - сто процентов… сейчас все имеют шансы остаться, но один человек точно будет", - заявил он в эфире 112 Украина.

Напомним, Давид Арахамия также сообщил, что нового Премьер-министра Украины изберут в ходе заседания Верховной Рады 29 августа 2019 года. В то же время имя кандидата он не стал озвучивать.

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Кабмин новости Украины Давид Арахамия
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