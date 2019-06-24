"Ликвидируй!": у Зеленского намерены усечь ряд министерств

В Украине хотят упразднить ряд министерств / Скриншот видео с youtube.com

В Администрации президента Украины Владимира Зеленского задумались о сокращении ряда министерств и ликвидации Национальной академии госуправления, сообщил заместитель главы АП Алексей Гончарук.

"Мы думаем о том, чтобы сократить количество министерств, смотрим на разные модели. Хочется подойти к формированию нового правительства максимально прагматично, чтобы не было лишних должностей", – сказал Гончарук, в ходе конференции, посвященной реформе государственного управления, передает Интерфакс-Украина.

Он также сказал, что рассматривается вопрос целесообразности существования Национальной академии государственного управления.

"У нас открыт вопрос по Национальной академии госуправления. Я общался с несколькими людьми... четыре из них сказали: "Ликвидируй!", - сказал замглавы АП.

Напомним, ранее у Зеленского рассказали, чего он достиг за месяц в роли президента.

Также ранее у Зеленского признались, зачем он отменил более 160 указов своих предшественников.