У Зеленского рассказали, чего он достиг за месяц в роли президента

Видеоролик со списком достижений президента Владимира Зеленского был опубликован в социальной сети Facebook.
Представители команды шестого президента Украины Владимира Зеленского опубликовали в Сети видеоотчет о том, что он успел сделать за первый месяц нахождения на посту.
Достижений в команде президента насчитали ровно два десятка:
1) возобновил полноценную работу консультационной группы в Минске;
2) заверил международных партнеров в том, что курс Украины на евроинтеграцию неизменный;
3) получил от евролидеров поддержку позиции Украины по освобождению пленных и санкционного давления на Россию;
4) договорился о возобновлении Нормандского формата переговоров;
5) дал четко понять, что переговоров с сепаратистами не будет;
Читайте такжеПолитолог оценил первый месяц президентства Зеленского6) подал в Раду 16 законопроектов, которые обещал во время предвыборной кампании;
7) внес в Раду всеобъемлющий закон об импичменте;
8) внес в Раду закон о наказании за незаконное обогащение чиновников, который предусматривает конфискацию неправомерно нажитого имущества
9) по запросу общества распустил Раду VIII созыва, выиграв судебный процесс в КСУ - начал процесс масштабной перезагрузки системы власти;
10) начал перезапуск судебной реформы";
11) подал в Раду законопроект об отмене формулы Роттердам+ и ее превращении в Роттердам-;
12) презентовал отечественным и иностранным инвесторам стратегию восстановления Донбасса, начиная с деоккупированных территорий;
13) развеял мифы о дефолте;
14) приобщил большой бизнес к решению значимых социальных проблем (закупка "скорых" для больниц, приобретение жилья для семей пленных моряков) без обратных обещаний и обязательств от власти;
15) принудил Кабмин и министерства погасить задолженности по з/п шахтерам;
16) отменил обязательность ношения школьной формы;
17) отменил драконовские штрафы за нарушения правил работы с наличностью, которыми облагали бизнес с 1995-го;
18) окончательно урегулировал использование мигалок − они разрешены только для узкого круга спецмашин, а не для депутатских или министерских лимузинов;
19) открыл улицу Банковая для людей;
20) установил новую норму обращения к президенту − по имени".
Напомним, ранее известный политолог Андрей Золотарев объяснил, почему Владимиру Зеленскому понадобилось срочно переезжать со своим офисом с улицы Банковая. Позднее был обнародован полный список кандидатов по мажоритарным округам президентской партии Слуга Народа.