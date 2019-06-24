У Зеленского рассказали, чего он достиг за месяц в роли президента

Владимир Зеленский / Reuters

Представители команды шестого президента Украины Владимира Зеленского опубликовали в Сети видеоотчет о том, что он успел сделать за первый месяц нахождения на посту.

Достижений в команде президента насчитали ровно два десятка:

1) возобновил полноценную работу консультационной группы в Минске;

2) заверил международных партнеров в том, что курс Украины на евроинтеграцию неизменный;

3) получил от евролидеров поддержку позиции Украины по освобождению пленных и санкционного давления на Россию;

4) договорился о возобновлении Нормандского формата переговоров;

5) дал четко понять, что переговоров с сепаратистами не будет;

Читайте такжеПолитолог оценил первый месяц президентства Зеленского6) подал в Раду 16 законопроектов, которые обещал во время предвыборной кампании;

7) внес в Раду всеобъемлющий закон об импичменте;

8) внес в Раду закон о наказании за незаконное обогащение чиновников, который предусматривает конфискацию неправомерно нажитого имущества

9) по запросу общества распустил Раду VIII созыва, выиграв судебный процесс в КСУ - начал процесс масштабной перезагрузки системы власти;

10) начал перезапуск судебной реформы";

11) подал в Раду законопроект об отмене формулы Роттердам+ и ее превращении в Роттердам-;

12) презентовал отечественным и иностранным инвесторам стратегию восстановления Донбасса, начиная с деоккупированных территорий;

13) развеял мифы о дефолте;

14) приобщил большой бизнес к решению значимых социальных проблем (закупка "скорых" для больниц, приобретение жилья для семей пленных моряков) без обратных обещаний и обязательств от власти;

15) принудил Кабмин и министерства погасить задолженности по з/п шахтерам;

16) отменил обязательность ношения школьной формы;

17) отменил драконовские штрафы за нарушения правил работы с наличностью, которыми облагали бизнес с 1995-го;

18) окончательно урегулировал использование мигалок − они разрешены только для узкого круга спецмашин, а не для депутатских или министерских лимузинов;

19) открыл улицу Банковая для людей;

20) установил новую норму обращения к президенту − по имени".

Напомним, ранее известный политолог Андрей Золотарев объяснил, почему Владимиру Зеленскому понадобилось срочно переезжать со своим офисом с улицы Банковая. Позднее был обнародован полный список кандидатов по мажоритарным округам президентской партии Слуга Народа.