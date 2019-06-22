Почему Зеленскому понадобилось срочно съезжать с Банковой

По словам Золотарева, переезд администрации Зеленского с Банковой – это символический шаг ломания старой системы власти / president.gov.ua

Администрация новоизбранного президента Владимира Зеленского подумывает начать паковать вещи и готовиться к переезду с улицы Банковой в Украинский дом.

Можно согласиться с тем, что Администрацию президента следует перенести с Банковой в другое место. Поскольку аура того места, где сейчас работает глава государства, действительно плохая. Прекрасно понимаю Зеленского, когда он говорит, что можно сойти с ума, если там находиться. Надо признать, что подтверждение этих слов мы видели неоднократно, в том числе на примере "папередника". Длительное пребывание в здании на Банковой неблагоприятно сказывается на моральном состоянии и умственном здоровье тех, кто занимает пост президента Украины или числится в его команде. Так что, в целом, идея о переезде – хороша.

Другой вопрос – стоит ли переезжать президенту именно в Украинский дом? Есть опасения, что после этого переселения Киев превратится в одну большую пробку. И не придется ли после этого Зеленскому вернуть практику использования мигалок на служебных автомобилях, которую он только вчера ликвидировал? Ведь возле Украинского дома нет необходимого пространства и лишнего места. Диспозиция известна: на улице Трехсвятительской и Владимирском спуске особо не развернешься. Потому придется либо радикально сократить штат офиса президента, либо предпринимать каике-то другие кардинальные решения.

Может быть, перебирая варианты, где мог бы разместиться офис Зеленского, стоило бы обратить внимание на Мариинский дворец. Там реально решить вопрос с дорожным движением, не создавая проблем автомобилистам. А так, боюсь, центр Киева превратится в одну огромную пробку.

Как известно, ранее в Украинском доме находился Музей Ленина. Не будет ли негативно сказываться на эффективности работы президента аура этого места? Тот факт, что в этом здании располагался Музей Ленина, не помешал сделать в нем Украинский дом. Впрочем, наши патриоты, ходящие в вышиванках и поющие гимн, мало чего принесли государству в плане материальной культуры. И, как бы там ни было, но мы до сих пользуемся инфраструктурой, атомными электростанциями со времен Советского Союза, большинство из всего того, что нас окружает, было создано при "проклятом совке". Но, несмотря на это, патриоты всем этим с удовольствием пользуются, зарабатывают на этом деньги (тут вспомните Петра Алексеевича и его Ленинскую кузню – ему же это не помешало "косить бабло"). К слову, это в очередной раз подчеркивает, что происходящее сейчас – это определенная насаждаемая мифология.

А вот то, что само по себе бывшее здание ЦК компартии по ул. Банковой, 11, где до сих пор располагалась Администрация президента, тяжелое – это факт. Достаточно там побывать всего лишь раз, и вы это почувствуете. У этого здания плохая аура и карма. Наверняка, его не единожды освящали батюшки, но… не помогло.

А вот в Музее Ленина, то есть в Украинском доме, такого тяжелого ощущения нет.

В целом, идея о переезде Администрации президента на новое место – это символический шаг ломания старой системы.

Ведь, по большому счету, украинцы хотят от Зеленского одного – чтобы он снес существующую систему власти. И как раз такой переезд и переименование администрации в офис – это своего рода символический шаг, политическое действие.

Многие возмутились идеей переезда администрации Зеленского: кто-то говорит, что это – часть предвыборной кампании президентской партии Слуга народа, кто-то – что Зеленский не с того начал реформы в государстве, кто-то – что переезд вообще является "информационной спецоперацией по отвлечению внимания общества". Все эти версии, безусловно, имеют право на жизнь, поскольку общество все-таки ждет от Зеленского не "переноса кроватей" в присутственное место, а чего-то другого. Но пока что за неимением более громких побед над системой приходится идти по пути символических шагов.

Справедливости ради, нужно отметить, что таким же путем шел и предшественник Зеленского – Петр Порошенко. Он имитировал "жизнь по-новому" за счет смены табличек с названиями улиц и переименования городов, то есть декоммунизации. Все в совокупности это должно было символизировать "жизнь по-новому". Хотя, на самом деле, это было всего лишь ширмой, за которой система все так же, а порой более нагло и аморально, грабила украинцев, залезая в их карманы.

В любом случае, за первый месяц своего президентства Владимир Зеленский не растерял кредита доверия населения к нему. Хотя он еще и не предпринимал каких-либо радикальных системных шагов. И, пока он может себе позволить идти на такие действия как перенос администрации. В данный момент такая идея получит общественную поддержку. На этом Зеленский уж точно не потеряет баллы.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда