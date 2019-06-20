"Мешали бизнесу": у Зеленского признались, зачем он отменил более 160 указов своих предшественников

Зачем Зеленский отменил более 160 указов своих предшественников / Reuters

Глава государства Владимир Зеленский отменил 161 указ предыдущих президентов ради дерегуляции и создания в Украине благоприятных условий для бизнеса.

В частности, отменен штраф в 5-кратном размере неоприходованной суммы за нарушение кассовой дисциплины, уточнила в Facebook пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Также Зеленский отменил минимальный размер оплаты услуг нотариусов. Так что теперь им можно платить менее 1% от стоимости недвижимости.

Читайте такжеЗеленский пообещал бизнесу налоговую амнистию"Рынок нотариальных услуг является очень конкурентным, а наличие такого "бонуса" его искривляло и приводило к возникновению "серого" рынка, когда какая-то часть платежа возвращается клиенту "под столом", – пояснила Мендель.

По ее словам, отныне стоимость оформления сделок с недвижимостью должна снизиться.

Хотя в комментариях люди уже отметили, что "рынок нотариусов, подчиненных Минюсту, будет выставлять цену, определенную Минюстом".

Напомним, Зеленский в том числе подписал указ, которым отменил обязательное ношение школьной формы учениками средних общеобразовательных учреждений всех типов.

Как проанализировал Интерфакс-Украина, ранние из отмененных указов (за 1991-2001 годы) носили почти исключительно экономический характер, а поздние (в основном за 2011-2013 годы) – административные, они касались положений о различных ведомствах.

Основательнее всего Зеленский прошерстил указы времен президентства Кучмы и Януковича. При этом он аннулировал лишь 8 указов8 Кравчука и 1 – Ющенко. Под отмену не подпал ни один из указов Петра Порошенко – только одна из статей его указа о положении о Генштабе ВСУ.