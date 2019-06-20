Отмена формы и семейное образование: как родителям подготовиться к нововведениям в школах

Президент отменил указ об обязательной школьной форме / flickr.com

Украинских школьников уже с первого сентября 2019 года ждут два важных нововведения: отмена обязательной школьной формы и добровольный переход на семейное образование.

Отмена обязательной школьной формы

Владимир Зеленский подписал указ, в котором аннулировал постановление экс-президента Кучмы об обязательном ношении школьной формы учениками средних общеобразовательных учреждений всех типов. В 1995 году он установил ее формы и образцы. Но теперь долой скучные наряды, неудобные костюмы и брюки.

К слову, 15 июня родители зарегистрировали петицию к президенту об отмене школьной формы. Петицию создали, потому что школа могла определять обязательность формы.

"Существование этого Указа Президента дает право отдельным авторитарным руководителям школ требовать от родителей приобретения формы определенного образца, нередко, по завышенным ценам", - говорилось в петиции.

Семейное образование или хоумскулинг: стоит ли учиться дома

Министерство образования предлагает школьникам возможность обучаться дома. Такое нововведение будет доступно уже с 1 сентября 2019 года всем желающим, на сегодня таких детей в Украине 54 тысячи.

Упростилась процедура перехода на домашнее образование благодаря изменениям положения "об индивидуальном образовании".

"По новому законодательству, считается индивидуальным семейное образование, экстернат и педадогический патронаж. Педадогический патронаж предусматривает сопровождение педагога от школы, экстернат и семейное образование – это только консультации и оценки. Семейное образование и экстернат очень похожи между собой, но разница в том, что на семейное имеют право все, а экстернат – это исключительный перечень лиц", - рассказывает государственный эксперт Директората дошкольного и школьного образования МОН Елена Линник.

Перейти на семейное образование просто: достаточно написать заявление и принести его в школу по месту регистрации. Принимать заявления будут с первого сентября – тогда-то и заработает соответствующее положение.

После этого преподаватели помогут составить учебный план и проведут и с родителями, и с ребенком консультацию. А в конце семестра детей будут ждать оценки знаний.

Но вот психолог предупреждает: подготовить ребенка к переходу на домашнее образование нужно заранее, ведь хоумскулинг подходит не всем.

"Подготовиться, прежде всего, должны родители, сами. Потому что, очень часто именно родители оказываются не готовы. Не готовы к той нагрузке, с которым они сталкиваются. Каким образом? Проконсультироваться со специалистом. Чтобы понять с какими сложностями они встретятся", - говорит Юлия Магеррамова.

Ранее стало известно, что в Украине захлопнут двери 30% сельских школ.