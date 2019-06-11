В Украине захлопнут двери 30% сельских школ

Сельские школы начнут оптимизировать / Фото: УНИАН

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины вознамерилось оптимизировать 30% сельских школ, сообщил замминистра регионального развития, строительства и регионального развития и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

"В сельских школах очень низкий уровень образования. Иногда даже количество учителей превышает количество учащихся. Нужно следовать зарубежному опыту и такие школы закрывать. Другими словами, нужно оптимизировать около 30% сельских школ", - заявил замминистра в интервью агентству Интерфакс-Украина.

По словам Парцхаладзе, резко сделать это невозможно, на реализацию программы уйдет лет 10.

Читайте такжеВ школе Киева учительница заставляла учеников читать лекции "о вреде Зеленского""И делать это надо не силовым путем, а путем создания хороших школ, чтобы туда начали ездить, тогда старые школы сами себя изживут… Купить современный автобус и подвозить детей - в несколько раз дешевле и эффективнее, чем содержать старую школу", - резюмировал Парцхаладзе.

Ранее сообщалось, Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины планирует создать в объединенных территориальных громадах Центры безопасности, которые сольют в одном здании пожарную, экстренную медицинскую помощь и полицию.

Также ранее сообщалось, со львовскими школьниками вели душещипательные беседы о вреде гомосексуализма.