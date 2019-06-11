Новшество от Кабмина: пожарную, скорую и полицию сольют в одну структуру

Скорую, полицию и пожарных хотят объединить / УНИАН

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины планирует создать в объединенных территориальных громадах Центры безопасности, которые сольют в одном здании пожарную, экстренную медицинскую помощь и полицию.

"Есть идея создания единого Центра безопасности в громадах, который объединит пожарную, экстренную медицинскую помощь и полицию. Уже разработан проект и хотим разработать сеть таких Центров безопасности. Они будут предоставлять всю необходимую помощь в течение 20 минут", - сообщил замминистра регионального развития, строительства и регионального развития и ЖКХ Лев Парцхаладзе в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Также стало известно, что Минрегион сейчас занят строительством 517 сельских амбулаторий, в дальнейшем планируется увеличение их количества.

Напомним, ранее сообщалось, в Украине собрались строить автоматизированные многоэтажные парковки.

Также украинцам обустроят уборные в метро.