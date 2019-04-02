В Украине собрались строить автоматизированные многоэтажные парковки / auto.rambler.ru

Украина дозрела до автоматизированных многоэтажных парковок: проектировать и устанавливать такие автостоянки разрешили уже с 1 июля.

Как написал у себя в Facebook замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, что принцип работы автоматизированных гаражей основан на полной автоматизации всех процессов: и въезд, и выезд машины на паркоместо происходит без участия водителя и пассажиров.

"Состав и площадь помещений, несущих конструкций, количество ярусов определяется заданием на проектирование. Управление устройством для перемещения авто и контроль его работы осуществляется из помещения диспетчерской. Она располагается на посадочном этаже. При проектировании автоматизированных гаражей надо также предусматривать доступ персонала для техобслуживания на каждый ярус и к каждому машиноместу", – пояснил он.

Чиновник напомнил, что в Америке такие стоянки появились еще в 40-50-х, а в Европе – в 70-80-х годах.

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Напомним, Кабмин внес изменения в Правила дорожного движения, обязав водителей иметь при себе визуальную форму договора ОСАГО на электронном либо бумажном носителе.