В Украине приняли новое решение по "автогражданке": приготовиться всем водителям

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Украинский Кабинет министров внес изменения в Правила дорожного движения, обязав водителей иметь при себе визуальную форму договора ОСАГО на электронном либо бумажном носителе.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Автоцентр. По данным журналистов, обновленный документ также регламентирует, как полицейские будут контролировать наличие полиса "автогражданки".

Кроме того, водители смогут самостоятельно распечатать полис ОСАГО либо показывать его правоохранителю на экране смартфона/иного гаджета.

Подтверждать действительность таких документов полицейские будут проверять с помощью Единой централизованной базы данных по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

По мнению разработчиков постановления Кабмина, такая новация повысит уровень безопасности дорожного движения и будет способствовать повышению уровня доверия к страховщикам.

Напомним, ранее в Украине заработали новые правила парковки и правила дорожного движения.