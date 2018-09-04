Штрафы до 40 тысяч и протоколы без водителей: что ждет в сентябре нарушителей ПДД

В Украине увеличатся штрафы за нарушения ПДД / фото: 056.ua

В конце сентября украинских водителей ждут изменения шкалы штрафов за нарушение Правил дорожного движения, при этом штрафы за некоторые нарушения возрастут в 20 раз.

С 27 сентября за превышение скорости более чем на 50 км в час водитель будет вынужден заплатить штраф до 3,4 тысяч гривен (раньше - 510 грн).

При этом за самовольное оставление места ДТП виновный будет вынужден заплатить штрафа от 255 грн. до 3,4 тысяч грн., кроме того, предусматривается лишение прав сроком до 6-ти месяцев.

Кроме того, за управление автомобилем без прав, или не соответствующей категории штраф может составить 10,2 тысяч грн. (раньше - 510 гривен), при этом если водитель повторно остановят за рулем без документов, то штраф возрастет в 4 раза – до 40,8 тыс. грн.

Водителей, которые лишены права управлять транспортными средствами, но все же сели за руль, заставят заплатить 20,4 тысяч грн., а повторное нарушение потянет на штраф в 2 раза больше.

В то же время на неправильную парковку авто инспекторы будут составлять протоколы нарушений даже без водителя, при этом разрешается эвакуировать машины, которые припаркованы в неположенных местах.

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Однако свои действия представители правоохранительных органов должны зафиксировать на видео, или заснять на фотоаппарат место нарушения.

Вместе с тем штраф за неправильную парковку составит от 255 до 1,7 тыс. гривен, напоминает avtolubiteli.club.

Ранее в МВД отмечали, что в течение 2018 года в Украине будет внедряться видео- и фотофиксация превышения скоростного ограничения в 50 км/ч для автомобилей в городах.