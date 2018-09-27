В Украине заработали новые правила парковки и правила ПДД: штрафы со скидками и эвакуация авто

Заработала видеофиксация нарушений парковки / stolica-s.su

C 27 сентября в Украине вступили в силу новые правила парковки – и новые штрафы за их нарушение.

Закон о парковке в Украине 2018 года уже опубликован на сайте Рады.

Теперь нарушения будут фиксироваться с помощью фото- и видеосъемки, а штраф налагаться бесконтактно, то есть без участия самого нарушителя – на основании фото-и и видеодоказательств нарушения.

Штрафы по-новому

Сумма штрафов вырастает в 20 раз с нынешних 8-12 необлагаемых минимумов доходов граждан (в 2018 году один такой минимум – это 17 грн, то есть от 136 грн до 204 грн за каждые сутки).

Читайте такжеНомера на машину в Украине: как меняются правила получения и сколько это теперь стоитВ частности, парковки в зависимости от расположения площадки в Киеве есть три разных тарифа по оплате стоимости – 5 грн, 7 грн или 10 грн за один час. Так что новый штраф составит от 100 грн до 200 грн за один час.

Теперь квитанцию о штрафе либо оставят на лобовом стекле авто-"нарушителя", либо отправят заказным письмом в течение трех дней со дня вынесения (с уведомлением о вручении), если нарушение было зафиксировано автоматически.

При этом украинцам обещают скидку на штраф в размере 50%, если тот оплатит его в течение 10 банковских дней. А вот если в течение месяца штраф так и не будет оплачен, то на него наложат пеню, пропорциональную самому штрафу.

Если инспектором по парковке согласится принять оплату за услуги парковки/сам штраф наличкой, то его самого ждет штраф в размере от 50 до 70 необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть от 850 грн до 1190 грн). Считается, что это снизит вероятность коррупционных действий в этой сфере.

Эвакуация автомобиля за неправильную парковку

Машину эвакуируют, если ту оставили:

на мосту, путепроводе или под ним,

на проезжей части в двух и больше рядов или на эстакаде,

на железнодорожных переездах или трамвайных путях,

в тоннеле,

на перекрестках и ближе 10 м от края пересекаемой проезжей части – если на дороге нет пешеходного перехода,

на пешеходном переходе или ближе 10 м от него с обеих сторон,

ближе 10 м от выездов из близлежащих территорий и непосредственно в месте выезда,

ближе 10 м от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения,

ближе 30 м от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств.

Забрали машину на штрафстоянку: что делать в Украине

За услуги эвакуатора и стоянку на штрафплощадке также придется заплатить из своего кармана. Чтобы забрать авто со штрафстоянки, владельцу нужно будет оплатить общий счет: и за транспортировку, и за штрафстоянку, и сам штраф.

Новые штрафы в Украине-2018

Вступили в силу и новые правила ПДД. Если водитель превысит скорости более чем на 50 км/ч, что вместо 510 грн придется выложить 3400 грн. Если водитель после того, как спровоцировал ДТП, с места аварии скрылся – также 3400 грн плюс возможна конфискация.

С водителя без прав взыщут 20400 грн, за повторное нарушение – уже 40800 грн.