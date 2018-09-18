Рада увеличивает штрафы за непристегнутый ремень безопасности в 17 раз

Путин тоже не пристегивается ремнем безопасности / Фото: Reuters

Рада приняла в первом чтении проект закона, увеличивающегося штрафы за непристегнутый ремень безопасности и отсутствие шлема в 17 раз – с 51 грн до 850 грн. "За" проголосовали 240 нардепов при 226 минимально необходимых голосах.

Речь идет о законопроекте №8492 "О внесении изменений в статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях" (о снижении смертности и травматизма на дорогах Украины путем увеличения уровня пользования ремнями безопасности и шлемами).

В пояснительной записке отмечается, что наша страна является одним из лидеров среди европейских стран по показателям аварийности и последствиями дорожно-транспортных происшествий: ежедневно на украинских дорогах Украины гибнет более 9 человек. Причиной их гибели является в том числе и пренебрежение техникой безопасности, точнее – неиспользование ремней в машине. Хотя в половине случаев именно они спасают жизнь водителям и пассажирам.

Однако в Украине ремнями безопасности пользуются только 15% водителей. Для сравнения: во Франции постоянно используют ремни безопасности 99% водителей, в Чехии – 97%, а в соседней Польше – 83%.

Ранее "Главред" уже писал, что ждет в сентябре нарушителей ПДД. В частности, водителей, которые лишены права управлять транспортными средствами, но все же сели за руль, заставят заплатить 20 тысяч гривен.

Напомним, в МВД отмечали, что в Украине будет внедряться видео- и фотофиксация превышения скоростного ограничения в 50 км/ч для автомобилей в городах. Автоматический процесс фиксации будет внедрен до конца 2018 года.