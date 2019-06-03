"И будет вонь": украинцам обустроят уборные в метро

В метро появятся туалеты / Корреспондент

На входах и выходах из станций украинского метро появятся туалеты. Уже с 1 сентября их должны обязательно предусматривать при проектировании или реконструкции, сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

"Туалеты должны располагаться на входе/выходе из станций. Это оптимальное размещение, которое с технической точки зрения возможно делать у нас и это будет удобно для людей", - написал на своей странице в Facebook Парцхаладзе.

По его словам, во многих странах Европы, в частности, Франции, Великобритании и Австрии — это нормальная практика. Общественные туалеты при входе на станциях там есть.

"Поэтому было учтено мнение общественности, ведь вокруг этого вопроса было всегда много обсуждений. Тем более, что в Украине тоже есть удачные примеры такого внедрения, например, харьковское метро", - отметил чиновник.

Таким образом, начиная с осени, согласно новым ГСН (Государственные строительные нормы), во время нового строительства и реконструкции должны предусматриваться санузлы в пределах вестибюля станции, то есть на входе/выходе к ним. Санузлы должны обязательно быть доступными для всех групп населения и учитывать потребности людей с инвалидностью и других маломобильных групп.

Отметим, что в комментариях к сообщению чиновника граждане стали активно спрашивать, будут ли такие туалеты бесплатными, или придется платить. Кому-то идея показалась правильной, но не граждане увидели в новости, которая свалилась на их головы как гром среди ясного неба, радость. Есть те, кто в перспективе увидел только вонь в метро.

Напомним, ранее в Киеве метро предупредило о грандиозных изменениях. Согласно проекту, внесенному на рассмотрение Киевского горсовета, пассажирам запретят есть и пить продукты и напитки, которые могут испачкать других пассажиров.