Ни есть, ни пить и не ходить по рельсам: в Киеве метро предупредило о грандиозных изменениях

Метро Киева предупредило о грандиозных изменениях / Корреспондент

Киевское метро анонсировало новые правила проезда и поведения для пассажиров.

Согласно проекту, внесенному на рассмотрение Киевского горсовета, пассажирам запретят есть и пить продукты и напитки, которые могут испачкать других пассажиров.

Также нельзя будет петь, играть на музыкальных инструментах и заниматься агитацией на станциях и в вагонах поездов, пишет Finance.

Под запрет подпадет и расклеивание рекламы, торговля и передвижение на самокате, скейтбордах, роликах. Кроме того, нельзя будет попрошайничать и ходить по рельсам.

Ранее в метро Киева назвали дату окончательного исчезновения жетонов. Наиболее выгодной формой оплаты остается карта метро.

Главред уже писал о едином электронном билете: где купить, где не работает и каких от него ждать подлянок.

Напомним, в Киеве введут учет пассажиров-льготников с помощью карточки киевлянина. В столице внедряется автоматизированная система оплаты проезда, которая объединит наземный и подземный транспорт единственным учетом пассажиров.