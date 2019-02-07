Единый электронный билет Киева: где купить, где не работает и каких от него ждать подлянок

Единый электронный билет Киева: как он работает / Скрин с видео ТСН

В Киеве запустили в тестовом режиме проект оплаты всех видов столичного транспорта – метро, трамваев и троллейбусов – единым электронным билетом.

По виду карточка и цветом, и форматом напоминает свою "сестру" – лондонскую проездную Oyster card.

Пока что купить ее у журналистов получилось только за наличку: сама карточка стоит 50 грн и 7,7 грн за каждую поездку. К тому же из трех мест, где предлагается купить е-билет: интернет, терминал самообслуживания и кассы киевского метрополитена – на данный момент работает только последний вариант, и то не на всех станциях.

Единый электронный билет Киева купить можно на данный момент только на 6 станциях метрополитена:

Майдан Незалежности;

Крещатик;

Арсенальная;

Театральная;

Почайна;

Лесная.

Пополнить карточку тоже можно только на этих станциях.

При этом при проходе через валидатор – желтый прибор для считывания е-билетов – в метро тот считал сразу две поездки. Более того, на станции метро Тараса Шевченко пройти по карточке не получилось: еще нет валидатора, объяснили работники.

Не сработал е-билет и в трамвае.

Зато в троллейбусе электронный билет сработал без проблем, однако остается вопрос: как доказать контролеру, что ты оплатил проезд.

Ранее сообщалось, что в Киеве введут учет пассажиров-льготников с помощью карточки киевлянина. В столице внедряется автоматизированная система оплаты проезда, которая объединит наземный и подземный транспорт единственным учетом пассажиров.