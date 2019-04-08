В метро Киева назвали дату окончательного исчезновения жетонов / vesti-ukr.com

Расплатиться жетонами за проезд в метро Киева получится еще 207 дней – до 31 октября 2019-го.

С ноября начнут действовать исключительно электронные средства оплаты, сообщили в пресс-службе столичного метрополитена. Речь идет о проездных, электронных билетах, картах метро, банковских картах и т.д.

Наиболее выгодной формой оплаты остается карта метро: по ней одна поездка стоит 6,5 грн – при условии пополнения на 50 поездок за раз.

Кроме того, в Киеве внедряется электронный билет. Его можно оплатить на каждой станции, а пополнить онлайн.

Ранее Главред уже писал о едином электронном билете: где купить, где не работает и каких от него ждать подлянок.

Напомним, в Киеве введут учет пассажиров-льготников с помощью карточки киевлянина. В столице внедряется автоматизированная система оплаты проезда, которая объединит наземный и подземный транспорт единственным учетом пассажиров.