Зачем на станциях 8-тонные ворота и куда не ступает нога пассажира: как живет метро Киева ночью

Как протекает ночная жизнь киевского метро / УНИАН

Журналисты выяснили, как протекает ночная жизнь киевского метро.

Для начала немного статистики. Самой глубокой станцией метро во всем мире является киевская станция "Арсенальная". В метро столицы 122 эскалатора (36 из них – более 50 лет), 70 км туннелей и реек, тут работают 8000 человек, а пользуются его услугами – порядка 1,5 млн пассажиров ежедневно.

Читайте также"Я - фашист": в метро Рима украинцы избили парняПо ночам местные работники в обязательном порядке проверяют все колеи, по которым днем передвигаются вагоны. Ежемесячно в колеях находят по одной-две трещины. А это очень опасно!

Внутри туннелей работают лишь по ночам. Крыс и пауков не водится, при этом тут довольно тепло.

Посмотрели журналисты и на 8-тонные ворота (гермозатворы), которые превращают каждую из станций метро в безопасное убежище в случаи опасности. Закрываются они за считанные секунды. Всего в киевском метро таких ворот больше сотни.

Ранее киевлянам снова пообещали метро на Троещину, названы сроки строительства. В Киеве построят Подольско-Выгуровскую линию от Кольцевой дороги на жилой массив Выгуровщина-Троещина с двумя электродепо.

Также мэр города Виталий Кличко анонсировал строительство двух новых станции метро на Виноградарь до 2021 года. "Проспект Правды" и "Мостицкая" должны заработать в течение трех лет, пообещал киевский глава.

Напомним, 14 июля этого года в Киеве разовый проезд в коммунальном транспорте (метро, автобусы, троллейбусы, трамваи, фуникулер, городские электрички) подорожал вдвое – до 8 грн. Пассажиры подземки, в случае приобретения 50 поездок при пополнении бесконтактных карточек, могут платить за одну поездку от 6,5 грн.