Киевлянам снова пообещали метро на Троещину: названы сроки строительства

23 октября 2018, 20:56

В Киеве построят Подольско-Выгуровскую линию от Кольцевой дороги на жилой массив Выгуровщина-Троещина с двумя электродепо.

Метро, вагон
Киевлянам снова пообещали построить метро на Троещину / metro.kiev.ua

В Киеве строительство долгожданной ветки метро на жилой массив Выгуровщина-Троещина должно быть завершено к 2025 году.

Как говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации №1882, завершить разработку проектной документации линии метро на Троещину нужно до 2020 года.

Кроме того, решением КГГА внесены изменения в распоряжение о возобновлении строительства Подольско-Выгуровской линии от 20 июля 2004 года, сообщает пресс-служба мэра.

Читайте такжеКиевсовет выделил 9,5 млн гривен на проектирование метро на Троещину

В документе идет речь о том, что в 2018-2025 годах предусмотрено осуществить строительство Подольско-Выгуровской линии Киевского метрополитена от Кольцевой дороги на жилой массив Выгуровщина-Троещина с двумя электродепо.

При этом заказчиком работ определено КП "Киевский метрополитен", кроме работ по строительству линии метрополитена от дамбы Русановских садов до станции метро "Радужная", заказчиком которых определено коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева".

В то же время Департамент транспортной инфраструктуры КГГА должен подать инвестиционные предложения о включении данных работ в перечень объектов строительства, которые планируется финансировать в 2019 и последующих годах за счет бюджетных средств в соответствии с программами экономического и социального развития Киева.

Ранее Кличко анонсировал строительство двух новых станции метро на Виноградарь до 2021 года.

Напомним, заместитель председателя КГГА Илья Сагайдак заявлял о том, что городские власти приостанавливают планы по строительству линии метро на Троещину, а в качестве альтернативы власти города предлагают жителям микрорайона новый транспортно-инфраструктурный проект — "скоростной коридор".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Троещина метро КГГА
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
22:30
Матиос озвучил количество изъятого за годы войны оружия
22:28
Гибель Поплавской: коллеги поделились трогательными воспоминаниями о яркой звезде "Дизель шоу" Видео
22:01
В Полтаве чиновники прикидывались "инвалидами", чтобы бесплатно получить элитные авто
21:56
"Нафтогаз" просит у Кабмина 230 миллиардов гривен - СМИ
21:55
По-прежнему ягодка. 42-летняя фитнес-модель "завела" поклонников голыми фото Фото
21:36
У Порошенко платят Facebook за рекламу с оправданием повышения цен на газ - СМИ
21:35
Очевидцы слышали взрывы: на стадионе "Черноморец" в Одессе вспыхнул пожар Фото Видео
20:56
Киевлянам снова пообещали метро на Троещину: названы сроки строительства
20:56
В вопросе с Азовским морем ЕС всецело на стороне Украины - Могерини
20:31
Тука объяснил, почему строительство базы ВМС на Азове бессмысленно Видео
20:19
"Ваш орлан склевал?": Путин нахамил Болтону на встрече в Москве Видео
20:00
"Спонтанно изменил маршрут": стали известны новые подробности убийства Захарченко
19:56
Эксклюзивная кожа и холодильник: автопарк чиновников Порошенко обновили роскошными Mercedes
19:31
Путин хочет встретиться с Трампом 11 ноября в Париже
19:27
В Греции арестованного украинского капитана обвинили в причастности к наркоторговле
19:17
"112 Украина" и NewsOne попросили защиты у симпатиков России в Европарламенте
18:56
В УПЦ МП заявляют о попытке захвата одного из храмов
18:53
Невыносимая тяжесть "зрады". Россия угодила в топ-10 стран, куда чаще всего ездят украинцы
18:51
Новый супербой: стало известно место проведения поединка Хабиба против Мейвезера Видео
18:32
Народный депутат украл из госбанка 20 миллионов долларов
18:29
"Нам тяжело": пострадавшая в ДТП актриса "Дизель шоу" рассказал о последствиях аварии Видео
18:04
На росТВ объяснили свой конфуз-"интервью" с "погибшей" в Керчи девушкой Видео
17:59
Экологическая катастрофа в Крыму: у жителей Армянска выпадают зубы и волосы – СМИ Фото Видео
17:45
Скандал в харьковской школе: девочке не дали торт, потому что ее мама не сдала деньги
17:29
Томос будет: у Варфоломея назвали сроки предоставления автокефалии УПЦ Видео
17:13
"Нужны италобандеровцы": в Италии выпустили карту с Крымом в составе РФ
17:09
Плакат "Садовой - следующий" в Хмельницком поставили у входа на кладбище
17:03
Тело искали несколько недель: во Франции жестоко расправились с украинским заробитчанином
16:23
"Опасная женщина": Светлана Лобода заворожила поклонников стильным нарядом
16:12
Дарение и вступление в наследство: что меняется с 1 ноября и в чем причина паники Видео
15:45
Народная артистка Украины рассказала, как у метро в Киеве стала "жертвой" хулиганов Видео
15:40
Против дискриминации по возрасту: Пригожин показал 50-летнюю Валерию в коротких шортах
15:39
Сотни лиц: Медведев раскрыл детали российских санкций против Украины Видео
15:14
Масштабное ДТП в Киеве на Печерске: появилось видео момента столкновения автокрана с машинами Фото Видео
15:13
Крымские оккупанты пришли в ярость из-за продажи судна "Норд"
15:04
В Болгарии задержали судно под украинским флагом Фото Видео
14:55
В Раде сообщили, сколько в Украину ввезли авто на "евробляхах" с начала года Видео
14:52
В Раде предлагают сделать медстрахование обязательным
14:52
"Попытка суицида": мать "керченского стрелка" оказалась в психбольнице Видео
14:49
"Такого цвета еще не было": Надя Дорофеева удивила фанатов изменениями во внешности
14:42
"Под молчаливое согласие": СМИ узнали, на сколько подорожает проезд в машрутках Киева и Киевщины
14:38
Плачущего ребенка снимали на видео: в Харькове произошел скандал с травлей школьницы
14:25
В Украину ворвется "ныряющий" циклон — синоптик Видео
14:21
"Приняла весь удар на себя, чтобы мы жили": актер "Дизель шоу" рассказал о Поплавской Видео
14:10
У Порошенко отреагировали на визит путинских "рыбаков" в Киев
14:09
Шахтер - Манчестер Сити: анонс матча Лиги Чемпионов, где смотреть, прогнозы букмекеров
14:01
Полузащитник Динамо может продолжить карьеру в Англии: СМИ назвали сумму трансфера
13:31
"Наглая девка с раздвинутыми ногами": Ксения Собчак нарвалась на критику из-за фото
13:25
У Путина порадовали украинцев странным заявлением
13:21
Одесское духовенство подтвердило свою верность Московскому патриархату
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять