Киевлянам снова пообещали метро на Троещину: названы сроки строительства

Киевлянам снова пообещали построить метро на Троещину / metro.kiev.ua

В Киеве строительство долгожданной ветки метро на жилой массив Выгуровщина-Троещина должно быть завершено к 2025 году.

Как говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации №1882, завершить разработку проектной документации линии метро на Троещину нужно до 2020 года.

Кроме того, решением КГГА внесены изменения в распоряжение о возобновлении строительства Подольско-Выгуровской линии от 20 июля 2004 года, сообщает пресс-служба мэра.

Читайте такжеКиевсовет выделил 9,5 млн гривен на проектирование метро на Троещину

В документе идет речь о том, что в 2018-2025 годах предусмотрено осуществить строительство Подольско-Выгуровской линии Киевского метрополитена от Кольцевой дороги на жилой массив Выгуровщина-Троещина с двумя электродепо.

При этом заказчиком работ определено КП "Киевский метрополитен", кроме работ по строительству линии метрополитена от дамбы Русановских садов до станции метро "Радужная", заказчиком которых определено коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева".

В то же время Департамент транспортной инфраструктуры КГГА должен подать инвестиционные предложения о включении данных работ в перечень объектов строительства, которые планируется финансировать в 2019 и последующих годах за счет бюджетных средств в соответствии с программами экономического и социального развития Киева.

Ранее Кличко анонсировал строительство двух новых станции метро на Виноградарь до 2021 года.

Напомним, заместитель председателя КГГА Илья Сагайдак заявлял о том, что городские власти приостанавливают планы по строительству линии метро на Троещину, а в качестве альтернативы власти города предлагают жителям микрорайона новый транспортно-инфраструктурный проект — "скоростной коридор".