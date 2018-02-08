Кличко анонсировал строительство двух новых станции метро на Виноградарь до 2021 года

Столичные власти планируют в течение трех лет построить и ввести в эксплуатацию две новых станции метрополитена - "Проспект Правды" и "Мостицкая".

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, подводя итоги работы городской власти за прошедший год и очерчивая ее планы на 2018-й во время выступления на сессии Киевсовета, передает пресс-служба киевского градоначальника.

По его словам, среди основных задач также достройка Подольско-Воскресенского моста, который является важной частью проекта по строительству метро на Троещину. Кроме этого в столице начнут проект по строительству пешеходного моста, который свяжет две туристических зоны - Владимирскую горку и Арку дружбы народов.

В 2018 году городская власть продолжит масштабный ремонт дорог и обновление столичной инфраструктуры. "В частности, весной начнется реконструкция Шулявского путепровода, который должен стать современной и удобной транспортной развязкой. Будем дальше обновлять и подвижной состав общественного транспорта, продолжим воплощать важные для города инфраструктурные проекты. В течение трех лет мы планируем построить и ввести в эксплуатацию две новых станции метро на Виноградарь ", - отметил Кличко.

Благодаря увеличению доходной части бюджета в 2018 году в смете столице запланированы существенные расходы на медицину, образование и социальной защите. "Это позволит, в частности, начать строительство общеобразовательной школы с бассейном на 1080 мест на Осокорках в Дарницком районе. В этом году мы также планируем открыть 8 детских садиков - новых и полностью реконструированных, а также новые спортивные площадки и школьные стадионы ", - подчеркнул мэр столицы.

Не обошел вниманием мэр Киева и медицинскую сферу. Городская власть продолжит ремонт и переоборудование действующих больниц и строительство новых объектов здравоохранения. В планах строительство больницы на Троещине. Во всех районах города начнет действовать проект - "Врач в вашем доме".

"Также в 2018-м мы откроем еще 2 детских дома семейного типа и общежитие для детей-сирот. Приобретем 7 автомобилей для детских домов семейного типа и 117 квартир для детей-сирот ", - сказал Виталий Кличко.

Как отметил мэр, увеличено в этом году финансирование спорта. В городском бюджете предусмотрено полмиллиарда гривен, которые пойдут в том числе и на реконструкцию спортивных комплексов и стадионов. Начнется реконструкция легендарного стадиона "Старт". Киевские власти планируют развивать велосипедную инфраструктуру столицы и выносит на рассмотрение Киевсовета концепцию развития велоинфраструктуры.

Также, по словам Виталия Кличко, столица готовится провести финал Лиги чемпионов УЕФА. Он состоится в Киеве в конце мая. "К этому событию в столице будет обустроено 60 новых футбольных площадок. Преимущественно в школах. 50 процентов средств на это выделяет Минрегионстрой, а половину - город ", - сказал Кличко.