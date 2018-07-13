Подорожание проезда в Киеве уже в субботу: во сколько обойдутся поездки

В субботу, 14 июля, в Киеве разовый проезд в коммунальном транспорте (метро, автобусы, троллейбусы, трамваи, фуникулер, городские электрички) подорожает.

Стоимость одной поездки составит 8 гривень, говорится в постановлении Киевской городской госадминистрация, опубликованном на ее сайте.

В документе отмечается, что пассажиры подземки, в случае приобретения 50 поездок при пополнении бесконтактных карточек, смогут платить за одну поездку от 6,5 гривень.

Также в КГГГ сообщили, что в метрополитене вводятся новые проездные билеты, которые будут использоваться с момента активации. Десять поездок на пять календарных дней будут стоить 75 гривень, 14 поездок на 7 дней — 104, 30 поездок на 15 дней — 210 гривень.

Стоимость проездного билета в подземке на один месяц без ограничения количества поездок составит 610 гривень, а в наземном транспорте — 390. До конца июля в метро пассажиры смогут ездить по уже купленным жетонам и разовым билетам старого образца без доплаты.