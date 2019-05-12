"Пихает где го*но": со львовскими школьниками вели душещипательные беседы о вреде гомосексуализма

Школьникам рассказали о вреде гомосексуализма / фото: nr2.ru

Во львовской средней школе №93 учитель христианской этики Мирослава Стецюк отличилась гомофобными высказываниями в беседе с учениками.

Видео, на котором зафиксирована тирада преподавателя о вреде гомосексуальных связей, было снято самими старшеклассниками, пишет theБабель.

"Вы знаете, что такое половые органы Что человек носит в своей сперме? Это сам Господь Бог с неба. А он то пихает куда где го*но, и что рождается из того? Уроди! Гады! Поверьте, после гомик пойти в туалет, ты умираешь! ", - заявила учительница детям.

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Как подчеркнула директор школы Олеся Мандзюк, от родителей администрации учебного заведения стало известно о снятом видео.

"Состоялось совещание, на котором были я, заместители и учительница. Мы не разделяем ее взгляды. Ей вынесли выговор, отметили непедагогическое поведение и неэтичные высказывания, на то, что нельзя выдавать такую нетерпимость и гомофобию", - заявила директор.

По словам директора, "беседа" о геях состоялась на перемене. По ее словам, "дети сами спровоцировали учительницу к разговору, зная ее эмоциональность, а видео - смонтировано".

В одній із львівських шкіл дітей замість уроків водять до церкви молитись за гарне навчання, а вчителька християнської етики розповідає учням про те, що можна померти, якщо зайти після гомосексуаліста до туалету. Відео зняли діти Опубліковано Depo Lviv Пʼятниця, 10 травня 2019 р.

Напомним, ранее ученые предложили ввести в школах уроки "порнограмотности".