Скандал во Львове: учителя бросили школьника на границе во время экскурсии в Италию

В Чопе учителя бросили школьника на границе / Скриншот ТСН

В Чопе учителя одной из львовских школ, которые направлялись с учениками на экскурсию в Италию, оставили на границе школьника Николая Дуденкова, забывшего дома свой биометрический паспорт.

Учителя высадили парня в пункте пропуска и он почти 300 километров добирался домой самостоятельно, кроме того, после произошедшего школьник уже несколько дней в больнице – у него бронхит и ангина, сообщает ТСН.

По словам его родителей, их сын несколько часов мерз на границе и отмечают, что забытый паспорт - не повод был оставлять его в опасности. Кроме того, мама подростка обвинила завуча о том, что автобус его однозначно ждать не будет.

Мама говорит, что учителя заверили – сын под опекой пограничников, его посадят к кому-то в авто и привезут во Львов. Однако после нескольких часов ожидания Николай решил добираться домой сам.

В школе признают, что должны были с туроператором проверить документы еще перед выездом, но не считают, что ребенок остался в опасности. К тому же, мол, мама заверила, что подвезет паспорт на границу.

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Инцидент с Николаем, которого высадили и оставили на границе, разбирают на родительских собраниях.

Кроме того, в школе работает образовательная комиссия. "Нельзя было этого ребенка оставлять самого, как правило, кто-то из взрослых должен был бы остаться, в данном случае руководитель образовательного учреждения – и не только, как руководитель, а как взрослый человек, она поступила не правильно", - считает руководитель департамента образования Львовского городского совета Зоряна Довганик.

Скорее всего, и директора, и завуча ждет дисциплинарная ответственность, так как они, ко всему, еще и не сообщили о поездке за границу департамент образования.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Черниговщине в школе затравили ребенка с инвалидностью.