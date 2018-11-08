"Никто не будет рыгачку убирать": Во Львове вспыхнул скандал из-за травли школьника учительницей

Буллинг (травля) / ipress.ua

В лицее №2 города Львова полыхнул скандал с издевательствами над учеником со стороны одного из педагогов.

Как сообщает "ТСН", родители ученика 4-го класса Димы Тарасюка утверждают - учительница Виктория Коберская унижает их сына при всех учениках.Конфликт начался в 2017-м, когда школьники впервый раз отправились на экскурсию в другой город. В дороге Диму Тарасюка укачало. Учительница тогда громогласно заявила - мол "никто не будет рыгачку убирать". С тех самых пор ребенок стал объектом буллинга (травли) в классе.

В учебном году 2018/2019 учительница в грубой форме объяснила ученикам, что Диму на новую экскурсию не возьмут вовсе.

По словам отца мальчика, он пытался уладить конфликт вместе с дирекцией школы, но не преуспел в этом. Тогда мужчина поднял шумиху в соцсетях и обратился в городской отдел образования Львова.

Любопытно, что учительницу защищают родители других детей. Они утверждают, что отец Димы монтажом "склепал" видеодоказательства, и безответственно отправил ребенка в поездку, к которой мальчик не был готов по состоянию здоровья.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Днепре ровесники избили и унизили школьницу.