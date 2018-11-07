В Днепре ровесники избили и унизили школьницу - СМИ

Очередной факт буллинга, и с виновницей снова не могут ничего поделать / dp.informator.ua

В Днепре произошел очередной акт буллинга - девушка-подросток избила и унизила школьницу, заставив ее встать на колени.

Избиение снималось на видео приятелями нападавшей, которые даже не попытались вмешаться, а вместо этого сопровождали избиение шутками и поощрением к новым ударам, сообщает "ТСН".

Мать потерпевшей написала заявление в полицию. Личность нападавшей установлена, однако поскольку согласно законодательству ее еще нельзя привлечь к ответственности, расплачиваться за поступки дочери будут ее родители.

Напомним, Верховная Рада поддержала законопроект о борьбе с буллингом. Закон предлагает установить административную ответственность за буллинг, а также за сокрытие подобных случаев, и ввести штрафы от двадцати до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан. Размер штрафа будет зависеть от вида совершенного правонарушения.