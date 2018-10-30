Верховная Рада поддержала законопроект о мерах борьбы с буллингом

Правительство планирует защитить школьников / flickr.com

О противодействии буллингу - школьной "травле", государство задумалось только в этом году после ряда прогремевших на всю страну вопиющих случаев издевательства.

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №8584 о противодействии буллингу в школах. Если подробнее, то закон предлагает установить административную ответственность за буллинг, а также за сокрытие подобных случаев, и ввести штрафы от двадцати до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан. Размер штрафа будет зависеть от вида совершенного правонарушения, пишет "24 канал".

Итак, каким образом государство собирается бороться с буллингом?

Так, за моральное или физическое насилие и агрессию в любой форме будет грозить штраф от 40 до 850 грн. Если обидчик несовершеннолетний - отвечать придется его родителям. За совершение таких действий с особой жестокостью в отношении несовершеннолетнего будут взимать штраф от 1700 до 3400 грн .

Если обидчик несовершеннолетний - отвечать придется его родителям. За совершение таких действий с особой жестокостью в отношении несовершеннолетнего . В закон "Об образовании" предложено ввести термин "буллинг" . Там же, скорее всего, будут прописаны механизмы противодействия этому явлению. Проверку фактов буллинга ф школах и реакции на это педагогов возложат на плечи омбудсмена.

. Там же, скорее всего, будут прописаны механизмы противодействия этому явлению. Проверку фактов буллинга ф школах и реакции на это педагогов возложат на плечи омбудсмена. Отвечать теперь будут и учителя. За сокрытие буллинга штраф составит от 850 до 1700 грн. Директора школ должны будут контролировать, как выполняются мероприятия по противодействию буллингу и в обязательном порядке рассматривать заявления о случаях травли от учеников и их родителей.

Напомним, 23 октября в Харькове произошел громкий скандал в школе - ученицу одного из классов на праздновании поставили у доски и заявили, что не дадут ей никаких праздничных сладостей - потому что ее мать не сдала деньги на празднование.