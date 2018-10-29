Скандал с тортом: учительницу, не давшую девочке торт, уволили

Учительница признала свою вину и понесла наказание / dzerkalo.media

Учительница Наталья Толяренко, которая не разрешила шестикласснице Диане Блиновой съесть кусок торта потому, что ее родители не сдавали деньги в школу, уволена.

Информацию об увольнении подтвердила директор Департамента образования горсовета Ольга Деменко.

"Сегодня начался учебный процесс, к занятиям Наталья Толяренко не приступила. Сейчас уроки информатики ведет другой учитель. Я считаю, что недопустимо, когда такой человек учит детей и готовит учителей", - заявила Деменко, передает 057.ua.

Толяренко также исключили из родительского комитета - по тем же причинам.

Читайте такжеИстория с травлей ученицы харьковской школы из-за торта закончилась хэппи-эндомКроме школы, женщина на полставки работает в Харьковском национальном педагогическом университете имени Сковороды. Ректор университета заявил журналистам, что увольнять сотрудницу у него причин нет, а то, что произошло в школе, его не волнует.

"Как к доценту у меня нет к ней претензий. Инцидент произошел в школе. Свою вину Наталья признала. В университете мы провели собрание, поговорили с доцентами, объяснили ситуацию. Мы учим добром", - отметил ректор ХНПУ имени Григория Сковороды Иван Прокопенко.

Напомним, 23 октября в Харькове произошел громкий скандал в школе - ученицу одного из классов на праздновании поставили у доски и заявили, что не дадут ей никаких праздничных сладостей - потому что ее мать не сдала деньги на празднование.