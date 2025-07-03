'Вот, почему гибнут лучшие': названы новые детали гибели пилота F-16 Устименко

Во время атаки 29 июня пилот F-16 Максим Устименко, несмотря на повреждения самолета, вывел его за пределы населенного пункта, отметил генерал Захарчук.

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Названы новые детали гибели пилота F-16 Максима Устименко / Колаж Главред, фото: US Air Force, Facebook \ Лилия Аверьянова

О чем говорится в материале:

Во время массированной атаки по Украине в ночь на 29 июня левобережная часть Украины была покрыта Шахедами

Максим Устименко совершил геройский поступок и вывел поврежденный самолет за пределы населенного пункта

Пилот истребителя F-16 Максим Устименко уничтожил семь вражеских дронов "Шахед" во время воздушной атаки России в ночь на 29 июня. Причины повреждения самолета и гибели летчика сейчас выясняет следствие. Об этом 3 июля во время церемонии прощания сообщил бригадный генерал Олег Захарчук, заместитель командующего воздушного командования "Запад", передает издание Главком.

Он отметил, что для отражения той атаки были привлечены все возможные средства противовоздушной обороны - от зенитно-ракетных комплексов до вертолетов и истребителей F-16.

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"Почему, как правило, погибают лучшие? Потому что именно они выполняют самые сложные задачи. На тот момент - левобережная часть Украины была буквально покрыта Шахедами. Их было очень много", - сказал Олег Захарчук.

Заместитель командующего воздушного командования "Запад" Олег Захарчук заявил, что в чрезвычайно сложной воздушной обстановке, если бы у Максима Устименко был хотя бы минимальный шанс на спасение, он обязательно им воспользовался бы, учитывая его профессионализм и пилотское мастерство.

Однако обстоятельства сложились так, что шансов не осталось. Вывести уже поврежденный самолет от населенного пункта и продолжать его управляемое падение - чрезвычайно сложная задача.

"Но пилот это выполнил. Он действительно герой", - отметил Олег Захарчук.

F-16 / Инфографика: Главред

Гибель пилота F-16 Максима Устименко - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 29 июня российские войска осуществили массированный комбинированный удар по территории Украины. Во время отражения этой атаки погиб украинский военный летчик, пилот F-16 Максим Устименко. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В соцсетях появилось фото погибшего подполковника Максима Устименко. Снимок опубликовала Юлия Месь - жена другого погибшего пилота, Алексея Меся, известного под позывным "Мунфиш".

Военный аналитик Юрий Микуляк считает, что использование истребителей F-16 против дронов-камикадзе типа "Шахед" не является эффективным ни с тактической, ни с экономической точки зрения. По его предположению, Максим Устименко мог погибнуть в результате столкновения с обломками дрона, который пытался перехватить.

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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