История с травлей ученицы харьковской школы из-за торта закончилась хэппи-эндом

Диана Блинова

Ученица 6 класса харьковской школы № 151 Диана, которую после отказа родителей сдавать деньги на различные "школьные нужды" при всем классе унизили, лишив праздничного торта и оскорбив, получила в подарок несколько тортов от неравнодушных украинцев.

О счастливом конце этой непростой истории рассказала на своей странице Facebook Екатерина Святец.

"Передала Диане киевский тортик и слова поддержки от родителей Украины. Диана всем передавала спасибо. К слову сказать, наш торт не первый", - сообщила она.

Пользователи восторженно отозвались о поступке женщины, которая подарила торт. "Круто! Шах и мат!" - пишут они.

Напомним, 23 октября в Харькове произошел громкий скандал в школе - ученицу одного из классов на праздновании поставили у доски и заявили, что не дадут ей никаких праздничных сладостей - потому что ее мать не сдала деньги на празднование.