Харьковский торт как диагноз украинской школе

"В американской школе такой учитель сразу потерял бы лицензию и уже не мог бы работать с детьми. А у нас? Школа не защищает детей, государство не защищает граждан", - так написала в соцсетях Татьяна Мельникова-Миллер, украинка, которая сейчас вот уже несколько лет живёт в США. Это реакция матери троих детей на дикий случай, имевший место на днях в одной из школ Харькова. История получила широкую огласку, но напомнить стоит.

Родительский комитет 6-го класса школы № 151 города Харькова решил отметить важное событие – окончание первой четверти. В честь этого был куплен торт. Но Диану Блинову обделили. Так называемое руководство родительского комитета заявило: родители девочки не сдали 50 гривен на лакомство. Когда ребёнок расплакался, одноклассники стали снимать её на телефоны. Диана хотела уйти – но её не отпустила классная руководительница, ведь учебное время ещё не закончилось. Девочка должна находиться в классе, так как педагог за неё отвечает.

Читайте такжеПочему "языковой закон" обречен на смертьКонечно, очевиден факт буллинга. Но это издевательство в формате "три в одном". Диану травили одноклассники с подачи своих родителей и при полном попустительстве педагога. Классную руководительницу освободили от этой должности, но в школе она работать продолжает. Извинилась за всех только начальник харьковского департамента образования. Непосредственные участники событий своей вины не признают. По общему мнению, Диана Блинова стала жертвой… жадности собственных родителей. Дали бы 50 гривен, и ничего бы не случилось.

По стечению обстоятельств одновременно имел место другой скандал, но уже на Западной Украине, в одной из школ города Здолбунова Ровенской области. Учитель английского языка при всех схватил за ухо восьмиклассника и поставил в угол. Причина – мальчик бегал по коридору и кричал: "Слава Украине!"

Хотя сам педагог возражает: никакой политики, ученик наказан не за то, что сказал, а за то, что бегал и шумел. Опустим щекотливый момент – упомянутый учитель известен в городе как "ватник", активно протестующий против декоммунизации и защищающий советские символы. Будь он патриотом, это не даёт ему право крутить ученикам уши, ставить в угол и вообще применять к ним любую разновидность насилия. За такое в цивилизованных государствах действительно теряют работу.

Читайте такжеПять причин принять 8 марта "черным" днем календаряУпомянутую вначале фразу Татьяны Мельниковой-Миллер ярко иллюстрирует свежий американский сериал "Охотники за разумом". Действие происходит в 1970-х годах, когда в ФБР начали создавать отдел, изучающий поведение маньяков с целью выявлять их в людском потоке и предотвращать серийные преступления. В одном эпизоде молодой сыщик узнаёт от школьников – директор школы вызывает их по одному в кабинет и щекочет. Истории дают ход, директор теряет работу – но при этом остаётся не ясным, было ли в его действиях что-то ненормальное, выявляющее педофилию. Дадим авторам сериала право нагружать персонажей подобными рефлексиями. Усвоим правило: художественного вымысла именно в этом части истории нет. Любой намёк на агрессию в отношении школьника – и педагог вылетает с работы с "волчьим билетом" без права дальше работа по специальности. Переехать в другой город не выйдет. Дурная слава настигнет везде.

Современная Украина не готова и не может вот так разбрасываться школьными кадрами. Профессия учителя потеряла престиж лет двадцать назад. Новые люди в среднюю школу на меленькую зарплату идут неохотно. А педагог пенсионного возраста никак не напоминает того старого мудрого учителя из книг и фильмов, не только советских. Из того, что мне рассказывает сын-школьник, а также – из написанного знакомыми и незнакомыми согражданами в Facebook, складывается печальная картина мира нынешней школы. В которой учителя в массе своей находят любые способы, чтобы отомстить каждому следующему поколению учеников за нищенское существование, на которое обрекает их государство.

Читайте такжеЛитературные издевательства: чем будут пытать украинских школьниковБуллинг в том виде, в котором он известен сегодня – травля стаей школьников более слабого товарища, - вряд ли был возможен без попустительства учителей. Ситуация очень напоминает армейскую "дедовщину", когда офицеры даже поощряют издевательства. Мол, держись, боец, наука тебе, злее будешь, учись защищаться. Но, как показала история с тортом, родители нередко становятся соучастниками процесса. Рискну предположить: буллинг есть порождение преступного сговора руководства каждой отдельно взятой украинской школы с наиболее агрессивными из родителей.

Родительские комитеты – зло, доставшееся в наследство от советских практик. Эти параструктуры создаются везде и обязательно с одной целью: раз в полгода собирать деньги на некие общие нужды. Здесь и ремонт класса, и фонд школы, и подарки классным руководителям, непременно – деньги на празднование 8 марта, канцтовары, специальные учебники, фотоальбомы и, конечно, коллективное веселье в виде Нового года в классной комнате. Либо, как видим, заедания куском торта ухода на осенние каникулы.

Дети, способные организоваться сами, всё меньше нуждаются в том, чтобы "на них" или "под них" собирали в пущенную по кругу шапку какие-то деньги. Это родители придумали некие общие праздники, которые дружный класс просто обязан отмечать. Учителя не возражают потому, что действо буквально отвечает требованиям проводить в школах постоянные мероприятия, направленные на сплочение коллектива. Любой такой междусобойчик с тортиком идёт в актив именно школьному руководству. Потому "колядовать" поощряется. И обеими сторонами – родителями и учителями – жёстко пресекаются попытки бунта. Деньги обязаны сдавать все. Иначе – репрессии, которые даже оправдываются. Вот почему учителя, применяющие любые формы насилия к ученикам, продолжают работать.