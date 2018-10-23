Скандал в харьковской школе: девочке не дали торт, потому что ее мама не сдала деньги

Праздник для одной девочки оказался вовсе не радостным/ УНИАН

В Харькове произошел громкий скандал в школе - ученицу одного из классов на праздновании поставили у доски и заявили, что не дадут ей никаких праздничных сладостей - потому что ее мать не сдала деньги на празднование.

Это произошло в Харьковской общеобразовательной школе №151. Об инциденте стало известно из Facebook, где про эту историю писали родители и представители учебного заведения, передает УНИАН.

Так учитель этой школы Евгений Товстолуг пишет, что на собрании решили устроить праздник и сдать на него деньги - но мама этой девочки денег не сдала.

"Она принципиально не сдает деньги ни на какие нужды класса", - утверждает учитель.

"В другие праздники родители покупали большой круглый торт и, когда резали, давали и ей кусок за счет других детей. В этот раз все было порционное", – говорит Товстолуг.

/ Евгений Толстолуг/Фейсбук

В то же время, мама одноклассника девочки Наталья Добрынина в комментариях написала, что в деле есть нюансы - так, классный руководитель публично унизила девочку, не позволив ей уйти домой с праздника, а торт был вовсе не порционным - каждому ученику полагалось по два куска.

"Девочку поставили у доски и сказали, что ей ничего не дадут, потому что ее родители принципиально не сдают деньги на нужды класса", – пишет Добрынина.

/ Наталья Добрынина/Фейсбук

В самой же Харьковской общеобразовательной школе №151 говорят, что все было не так - мол, история обросла кучей ложных подробностей. Завуч школы Виктория Калашник рассказала журналистам, что торт все-таки порционным не был, однако подтвердила - сладостей ученице не досталосью

Впрочем, в школе быстро нашли крайнего.

"Одна из мам родительского комитета сказала ей о деньгах", – отмечает чиновница; при этом, по ее словам, классного руководителя в этот момент в классе не было, и она сама узнала о ситуации уже постфактум.

В школе говорят – ситуацию решают. Уже были беседы с ребенком, его мамой, другими родителями. Виктория Калашник рассказала, что на вторник, 23 октября, запланированы родительские собрания, где женщина, которая не дала сладостей ученице, извинится перед ребенком и его матерью. Кроме того, обещали обсудить ситуацию в целом, чтобы подобное больше не повторялось.

Как известно, в Украине непривитым детям запретили посещать школы и детсады.

Напомним, на 1 сентября в киевской школе устроили бойкот торжественной линейки.