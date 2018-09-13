В Украине непривитым детям запретили посещать школы и детсады

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Минздрав и Минобразования Украины направили главам всех облгосадминистраций официальное письмо с просьбой не допускать не вакцинированных в соответствии с требованиями ВОЗ детей в учебные заведения.

Как отметили в пресс-службе Минздрава, согласно закону, посещать государственные учебные заведения могут только дети, которые получили прививки по календарю профилактических прививок, или у ребенка есть медицинские противопоказания к вакцинации.

В ведомстве подчеркнули неустойчивую эпидемическую ситуацию по инфекционным болезням в Украине, где заболеваемость корью, краснухой, эпидемическим паротитом, коклюшем, дифтерией приобретает угрожающие масштабы.

В июле сообщалось, что в Украине будут принудительно вакцинированы от кори взрослые, которые по эпидемическим показаниям находятся в группе риска.