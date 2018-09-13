Распечатки вместо учебников и тотальные поборы: СМИ рассказали о школах в "ДНР"

В "ДНР" школьникам распечатывают учебники из Интернета / 24 Канал

В оккупированном Донецке родителям приходится распечатывать для своих детей школьные пособия из интернета потому что учителя жалуются на плохую подачу материалов в печатных учебниках.

"В одном электронном учебнике – 230 листов. При цене распечатки 3 рубля за лист – я должна заплатить почти 700 рублей (около 300 гривен, – ред.)? Это просто издевательство! Причем учителя говорят, что в бумажных учебниках им не нравится "форма подачи материала", – говорят местные жители.

Кроме того, в школах на оккупированном Донбассе также возобновили сбор денег в "фонд класса", пишет "Сегодня".

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При этом деньги с родителей собирают на зарплату персоналу: уборщицам и охране.

"Объявили, что собираем на зарплату уборщице и на охрану школы. По 150 рублей (около 75 гривен, – ред.) в месяц. В классе 25 человек, следовательно, сбор в месяц – 3750 рублей (около 1500 грн., – ред.) с класса, плюс-минус погрешность на количество детей. В нашей школе – по два класса в каждой параллели, кроме 11-го, то есть 21 класс. Умножаем и получаем сумму в 78 тыс.750 рублей (31,5 тысяч грн., – ред.). В месяц. Даже если вычесть тех, кто не платит по каким-то своим соображениям, все равно получается приличная сумма. Куда конкретно она уходит – мы не спрашиваем, страшновато", – поделилась информацией мама одного из донецких учеников.

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В то же время родители говорят о серьезном ухудшении качества среднего образования, при этом спрос на репетиторов превысил все возможные границы. Это стало показателем того, что детям не дают нужных знаний в школе, говорят местные жители.

Как известно, в Украине непривитым детям запретили посещать школы и детсады.

Напомним, на 1 сентября в киевской школе устроили бойкот торжественной линейки.