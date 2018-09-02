Протест на 1 сентября: в киевской школе устроили бойкот торжественной линейки

В киевской школе устроили протест / dzerkalo.media

В киевской школе №40 родители пришли на торжественную линейку, посвященную 1 сентября, без своих детей. Таким образом они выразили свой протест против обучения школьников трех четвертых классов во вторую смену

При этом объединившиеся для протеста родители заявили о том, что не отпустят детей в школу, пока не достигнут компромисса с школьной администрацией, пишет ТСН.

В свою очередь директор школы Александр Полторацкий пожаловался на ограниченные возможности учебного заведения.

"Школа исчерпала все возможности. У нас нет ни одного свободного помещения, единственный кабинет - это мой кабинет. Мы вынуждены несколько классов одновременно отправлять на физкультуру, чтобы посадить детей", - заявил он.

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При этом отмечается, что для того, чтобы все дети могли учиться в первую смену, не хватило всего одного кабинета, ведь первоклашек было набрано больше, чем обычно.

А после того, как родители узнали о второй смене, они заявили о том, что позднее обучение их не устраивает, потому что у детей еще есть дополнительные занятия.

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